"Voor ziekenwagen, druk 1": West-Vlamingen krijgen keuzemenu als ze hulpdiensten bellen

Redactie

28 september 2018

11u36

Bron: Belga

2

"Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2." Wie vanaf 1 oktober in de provincies West-Vlaanderen en Namen een noodnummer belt, zal die keuze moeten maken. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken. Op basis van de resultaten van het testproject zal in de komende maanden beslist worden of het systeem naar het hele land moet worden uitgebreid.