"Voor Electrabel mogen de kerncentrales dicht"

07 januari 2020

15u04

Bron: Belga 0 Als vastgehouden wordt aan de kernuitstap, is dat geen probleem voor Engie Electrabel. Dat zegt voorzitter Johnny Thijs in een interview met Trends. In dat geval wil Engie Electrabel de helft van de nieuwe gascentrales bouwen.

"We pleiten niét voor de levensduurverlenging van de kerncentrales", zegt Thijs. "We leggen wel het volledige dossier op de tafel van de overheid. Volgens onze experts is het beter - want goedkoper, milieuvriendelijker en haalbaarder - om twee, misschien drie kernreactoren open te houden.”

Vandaag is er nog geen uitsluitsel over de levensduurverlenging van de kerncentrales, noch over het ondersteuningssysteem voor nieuwe gascentrales. "Wij denken dat beide nodig zijn, door de onvoorspelbaarheid van de marktprijs", zegt Thijs. "Macro-economisch moet die stijgen: er komen elektrische auto's, elektrische verwarming, enzovoort. Maar als er veel zon en wind is, kunnen de prijzen zelfs negatief zijn. Zonder een vorm van garanties op rendement zal niemand een gascentrale bouwen.”

Aan een levensduurverlenging van de kerncentrales koppelt Thijs de voorwaarde van "een fair rendement, dat rekening houdt met de exploitatierisico's". "Die dragen wij sowieso. De vraag is hoe we omgaan met een mogelijke situatie van structureel lage elektriciteitsprijzen, zeker indien we nieuwe gascentrales zouden bouwen.”

"De deadline voor duidelijkheid over een eventuele levensduurverlenging van de kerncentrales is midden 2020. Dat is tricky, gezien de moeizame regeringsvorming. En als er nieuwe verkiezingen komen, riskeren we te laat te komen", aldus Thijs.