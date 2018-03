"Voor 700.000 euro aan familiejuwelen en drie dure wagens: ex van Mireille Gram roofde haar villa leeg terwijl ze in de cel zat" SVM

10 maart 2018

12u34

Mohamed El K., de voormalige vriend van Kipling-erfgename Mireille Gram, is aangehouden op verdenking van diefstal, afpersing en belaging. Dat zegt het parket. Hij zou haar villa leeggeroofd hebben terwijl ze in de cel zat.

Gram werd zelf in oktober vorig jaar veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor een dubbele moordpoging op haar tweelingdochters. Vorige maand kreeg ze in beroep een mildere straf als ze zich psychiatrisch zou laten behandelen.

Op het moment van haar veroordeling in eerste aanleg zou ze zijn samengeweest met Mohamed El K., naar verluidt een hitman. De dertiger zou niet lang na haar aanhouding haar villa in Schoten hebben leeggeroofd. Volgens de Gazet van Antwerpen zou hij onder meer voor 700.000 euro aan familiejuwelen, kostbare kunstwerken, horloges en drie dure wagens gestolen hebben.

Dreiging met geweld

Een deel van de collectie zou later in een tweedehandszaak in Schoten zijn opgedoken. Een opkoper voor de inboedel van de villa rook echter onraad, waardoor El K. in het vizier kwam.

De verdachte zou ook geld zijn beginnen eisen van de vader omdat hij vond dat hij kosten had moeten maken voor Mireille. Wekenlang zou hij met geweld en bedreigingen tienduizenden euro's hebben in handen proberen te krijgen hebben.

Klemgereden

Eergisteren werd El K. opgepakt, naar verluidt nadat een zwaarbewapend arrestatieteam hem klemreed. Hij was samen met een jeugdvriendin, zij werd na verhoor vrijgelaten.

Mohamed El K. werd gisterenmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft zijn aanhouding bevestigd op verdenking van een hele lijst, zoals het stelen van spullen in de villa en pogingen tot afpersing. De verdachte verschijnt in de loop van de week voor de raadkamer.