“Voor 3.446 kinderen geen plaats in Brussels Nederlandstalig basisonderwijs” kv

14 maart 2019

17u19

Bron: Belga 0 Het is tijd dat de overheden oplossingen zoeken en geld vrijmaken voor het tekort aan schoolplaatsen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs, zo stelt het burgercollectief Ieder Kind Een Stoel vandaag. Voor 3.446 kinderen werd er nog geen plaats gevonden in het basisonderwijs, blijkt uit cijfers van het Lokaal Overleg Platform Brussel.

Voor de ouders van 2.968 kinderen was het antwoord positief, maar voor een grotere groep, 3.446 kinderen, werd momenteel geen plaats gevonden. En dat ondanks een forse verhoging van de capaciteit, want er kwamen 1.221 plaatsen bij. Ook de aanmeldingen blijven stijgen.

"Op lange termijn moet er gekeken worden naar stadsontwikkeling. Op korte termijn moet er voor iedereen een plaats zijn. Op welke manier maakt niet uit en zo moeilijk kan dat niet zijn. Je hebt een locatie nodig en dan kan je er containerklassen op zetten", stelt Els Lenaerts van Ieder Kind Een Stoel. "Ik hoor vaak dat het om budget gaat, maar voor ons gaat het om prioriteiten. Het geld kan ergens anders gehaald worden, want kinderen zijn een prioriteit en onderwijs is een basisrecht", verklaart Lenaerts.



In januari kreeg de burgerorganisatie van de rechtbank in eerste aanleg ongelijk tegen de vier overheden die het had aangeklaagd voor het plaatsgebrek in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. "Ons standpunt blijft hetzelfde. Het is heel goed dat ze allemaal inspanningen leveren, maar het resultaat verandert niet. Het tekort is nog even groot", aldus Lenaerts.