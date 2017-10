"Volgende gemeenteraad Linkebeek in het Frans" sam

Bron: Belga 0 BELGA MR-Kamerlid en voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek Damien Thiéry voelt zich gesterkt door het recente rapport van het Congres van lokale en regionale besturen van de Raad van Europa over de faciliteitengemeenten dat "uiterst vernietigend is voor Vlaanderen".

Het rapport stelt dat er zowel Frans als Nederlands zou moeten kunnen gebruikt worden in de gemeenteraden. "Dat zal maandag dan ook het geval zijn in Linkebeek", stelt hij.



"We hebben steeds de stelling verdedigd dat burgemeesters binnen de gemeenteraad benoemd moeten worden en niet door de gewestelijke voogdijoverheid, en daarin geeft de Raad van Europa ons gelijk. De aanbeveling stelt dat het gebruik van het Frans op de gemeenteraad mogelijk moet zijn, niet enkel voor gemeenteraadsleden zoals vandaag, maar ook voor het schepencollege en de burgers", aldus Thiéry.



Volgens hem verbergen sommige Nederlandstalige verkozenen niet dat ze af willen van de faciliteiten voor de Franstaligen, die in de faciliteitengemeenten in de meerderheid zijn.

