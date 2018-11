“Voetbalcoach gereanimeerd door eigen speler nadat hij plots in elkaar zakt”

04 november 2018

17u26

Bron: Krant van West-Vlaanderen

Tijdens een voetbalwedstrijd in vierde provinciale C in West-Vlaanderen is een trainer plots in elkaar gezakt. Hij verloor het bewustzijn en werd gereanimeerd door een van zijn eigen spelers. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.