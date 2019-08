'Vlees van bij ons draagt niét bij aan bosbranden in Amazone', reageert landbouwsector PVZ

30 augustus 2019

17u31

Bron: Belga "Vlees van bij ons draagt onder geen beding bij aan de verdere ontbossing, noch aan de huidige bosbranden in het Amazonegebied". De Belgische veevoedersector en de landbouworganisatie Boerenbond en ABS (Algemeen Boerensyndicaat) betreuren "eenzijdige en onjuiste" berichten op basis van een Greenpace-rapport.

De Belgische, en meer bepaald de Vlaamse vlees- en zuivelproductie, heeft een groeiende globale impact. Vooral varkens en kippen in Vlaanderen krijgen soja uit Zuid-Amerika te eten, met schadelijke gevolgen voor het klimaat en unieke ecosystemen zoals de Braziliaanse Cerrado, die momenteel net als het Amazonewoud met hevige branden kampt, dat meldde Greenpeace.

De mengvoedersector verenigd in de Belgian Feed Association (BFA) en landbouworganisaties Boerenbond en ABS reageren nu op de kritiek. "Belgische producenten van diervoeders gebruiken geen soja van landbouwgronden die na 2006 ontbost werden in Argentinië en Brazilië. Belgisch vlees draagt dus niet bij aan bijkomende ontbossing, noch aan de huidige bosbranden."

"Bijproducten van oliehoudende zaden (zoals soja- en koolzaadschroot) maakten in 2017 slechts 22 procent uit van de grondstoffen verwerkt in mengvoeders, die op hun beurt slechts een deel van de totale voedingspatroon van dieren uitmaken. Runderen eten 75 tot 80 procent sojavrij ruwvoer (gras, hooi,...)." Tot slot wijzen ze er op dat sojaschroot, dat niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat gebruikt wordt bij de productie van veevoeder, een bijproduct is van sojaproducten voor humaan gebruik.