"Vlaanderen zit vol": 11.11.11 pakt opnieuw uit met opvallende campagne SVM

17u06

Bron: Belga 6 Vlaanderen zit vol warme mensen die willen helpen Op een aantal uitgekozen locaties in Vlaanderen en Brussel doken deze ochtend afficheborden op met de boodschap 'Vlaanderen zit vol'. In de loop van de ochtend werd duidelijk dat het om een actie van 11.11.11 gaat die daarmee opnieuw haar vluchtelingencampagne in de kijker wil zetten. Op honderden plaatsen in Vlaanderen en Brussel zijn vanmorgen affiches opgedoken met de opvallende slogan "Vlaanderen zit vol". Het gaat om een nieuwe campagne van 11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging. De organisatie wil op die manier de aandacht vestigen op het feit dat Vlaanderen "vol zit" met mensen die bereid zijn om anderen te helpen.

De affiches zijn te zien in alle grote Vlaamse steden. Ook in Brussel werden ze op een vierhonderdtal plaatsen opgehangen, onder meer in de Wetstraat en aan het Schumanplein. Vanavond zullen de affiches overplakt worden, waardoor de tekst "Vlaanderen zit vol warme mensen die willen helpen" verschijnt.

Vluchtende politici

De organisatie wil daarmee opnieuw haar vluchtelingencampagne in de kijker zetten, een tiental dagen nadat er controverse was ontstaan over de reclame waarin "vluchtende" politici werden afgebeeld. Tegelijkertijd wil 11.11.11 ook de vrijwilligers bedanken die zich inzetten voor de vluchtelingen.

Sommigen vluchten om politieke redenen.

Anderen ook. #AllemaalMensen pic.twitter.com/3D3zr6FyuH 11.11.11(@ www11be) link

"Het is de bedoeling om de mensen aan het denken te zetten met deze acties", zegt Josse Abrahams, de persverantwoordelijke van 11.11.11. "We willen prikkelen, maar zonder te polariseren."

"Meeste Vlamingen wel bereid om mensen te helpen"

"Daarnaast maken we ook duidelijk dat de meeste Vlamingen wel bereid zijn om mensen te helpen die op de vlucht zijn geslagen, zoals gebleken is uit een enquête die we enkele maanden geleden nog hebben afgenomen. Op sociale media zie je duidelijk dat daar soms weerstand tegen bestaat, maar het gaat dus niet om een meerderheid."

De campagne van 11.11.11 zal traditioneel haar hoogtepunt kennen in de week van 11 november. Maar dergelijke spraakmakende campagnes zullen de komende maand wellicht niet meer plaatsvinden. "We blijven uiteraard wel campagne voeren, met een ruim assortiment aan acties", besluit Abrahams.