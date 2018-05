"Vlaanderen nog niet klaar voor gebruikersruimtes voor drugs" TK

29 mei 2018

13u26

Bron: Belga 0 Vlaamse hulpverlenersorganisaties lijken nog niet aan te sturen op het installeren van gebruikersruimtes voor drugs, zoals in Luik. "Zo'n gebruikersruimte werkt enkel als er een goede omkadering is. Met goed personeel en verpleegkundigen die ook contact legt om medische zorg te geven", zegt Ann Van Duyse van De Sleutel.

Het initiatief bestaat al langer in het buitenland, zoals in Canada. Daar koppelt men gebruikers en artsen met de gebruikersruimten. "Daar heeft zo'n gebruikersruimte zijn meerwaarde bewezen", klinkt het.

De nood voor gebruikersruimtes is vooral hoog in steden met meer daklozen en vooral bij heroïnegebruikers of drugsverslaafden die injectienaalden gebruiken. Die tweede groep intraveneuze gebruikers neemt al enkele jaren af.

Door de druggebruiker een gebruikersruimte aan te bieden, doet de overheid aan schadebeperking bij de verslaafde. "Maar die gebruikersruimten moeten als doel hebben om hen ook de hulpverlening in te trekken", klinkt het bij De Sleutel. "Anders houd je de verslaving een deel in stand."

Bovendien is de hulpverlening in Vlaanderen kwalitatief hoogstaand en laagdrempelig. Bij De Sleutel, het grootste hulpverleningsnetwerk in Vlaanderen, begeleiden ze elk jaar zowat 2.000 patiënten met een verslavingsachtergrond.