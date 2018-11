"Vlaanderen geeft geen geld aan fonds voedselbanken, Wallonië en Brussel wel" kg

Bron: Belga 0 Minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) heeft een oplossing voor het tekort aan melk, bloem, rijst en andere basisproducten waarmee de voedselbanken al een tijdje kampen. Maar hij wijst er in Het Belang van Limburg vandaag ook op dat Vlaanderen niets bijdraagt aan het Europees fonds voor voedselbanken, terwijl Wallonië en Brussel dat wel doen.

Ducarme heeft een aantal oplossingen: zo verlengt hij de oude contracten van leveranciers. Intussen verlengt hij ook de periode van aanbesteding voor nieuwe contracten. "Europa heeft de regels voor de offertes veranderd, de leveranciers hebben zich daar niet aan gehouden waardoor we de nieuwe contracten niet hebben toegekend", legt de minister uit in de krant.



"Tegen maart moet dat allemaal in orde zijn. Om die periode te overbruggen trek ik 150.000 euro extra uit. Mag ik erop wijzen dat we al meer federaal geld dan voorzien hebben uitgegeven aan de voedselbanken: 14 miljoen euro sinds 2014 in plaats van 11 miljoen. Wallonië heeft ook al 13,2 miljoen euro bijgedragen en Brussel 8,6 miljoen euro. Maar Vlaanderen geeft niets." Daardoor valt er hier ook minder voedsel te verdelen.