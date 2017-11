"Vlaamse sportclubs zetten te weinig in op integratie minderheidsgroepen" KVDS

19u09

Bron: Belga 0 Think Stock Amper twee procent van de leden en vrijwilligers van Vlaamse sportclubs behoort tot een etnische en/of culturele minderheid en dat is maar de helft van het Europese gemiddelde, dat vier procent bedraagt. Dat blijkt uit een studie van de Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven, in het kader van een Europese bevraging bij 35.000 sportclubs en 13.000 leden.

Bovendien worden mensen met een migratieachtergrond nog te weinig geïntegreerd in het het reguliere aanbod van de sportclubs. "De helft van deze mensen doet in Vlaamse sportclubs uitsluitend aan sport met mensen van dezelfde etnische en/of culturele groep. Slechts een vierde doet in Vlaanderen aan sport in een groep met mensen van verschillende etnische en/of culturele achtergronden", aldus de onderzoekers. Vlaamse clubs moeten volgens de onderzoekers dan ook "sterker inzetten op het integreren van mensen uit minderheidsgroepen in het reguliere sportaanbod".

Inspanningen

Bijna alle ondervraagde Vlaamse sportclubs zijn akkoord met de stelling dat iedereen welkom is in hun club, ongeacht de sociale, culturele of etnische achtergrond. Zes op de tien geeft aan inspanningen te doen om een sportaanbod voor zo veel mogelijk bevolkingsgroepen aan te bieden, maar slechts 38,8 procent helpt maatschappelijk kwetsbare groepen daadwerkelijk bij de integratie in de club. Hoe groter de club des te vaker er initiatieven genomen worden voor specifieke doelgroepen.

Respectievelijk vier en drie op de tien sportclubs geeft aan hiertoe door de gemeentelijke sportdienst en sportfederatie te worden gestimuleerd.

Meer over samenleving

sport