"Vlaamse overheid bespaart 73 miljoen op economische subsidies" RL

16 november 2019

04u20

Bron: Belga 2 De Vlaamse overheid bespaart 73 miljoen op economische subsidies, subsidies die veelal naar bedrijven gaan. Dat blijkt uit de begrotingscijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Die daling hoeft volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) geen slechte zaak te zijn. "Bedrijven en ondernemers hebben vooral nood aan lagere lasten en minder regels, niet aan subsidies", aldus Vande Reyde.

Uit de begrotingscijfers die minister van Economie Hilde Crevits deze week toelichtte in het Vlaams Parlement blijkt dat de Vlaamse overheid 73 miljoen euro snoeit in de bedrijfssubsidies. Hoe die besparing concreet zal verlopen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is er al afgesproken dat er 23 miljoen euro van bij de kmo-portefeuille wordt gehaald, dat is het steunmechanisme voor kleine- en middelgrote ondernemingen.

Dat het mes in de bedrijfssubsidies wordt gezet, hoeft volgens Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde geen drama te zijn. Volgens hem hebben ondernemers "vooral nood aan lagere lasten en minder regels, niet aan subsidies". "Bij sommige steunmaatregelen kon je je de vraag stellen wat er juist het nut van was. Zo bestond er steun voor opleidingen tot dierentolk of hypnotiseur", aldus Vande Reyde. Volgens de Open Vld'er is het de bedoeling dat VLAIO, de Vlaamse instelling die strategische steun aan bedrijven regelt, selectiever omspringt met de subsidies. "Dat kan er voor zorgen dat subsidies uiteindelijk beter worden ingezet en meer effect hebben voor onze economie."

‘Een kado aan bedrijven’

Vande Reyde maakt ook de vergelijking met de besparingen in de cultuursector. Het protest tegen die besparingen heeft veel media-aandacht gekregen. "Dat mag uiteraard. Over ondernemers ga je dat niet hebben, nog in het minst bij ondernemers zelf. Economische subsidies worden vaak als 'een kado aan bedrijven' afgeschilderd. Het toont aan dat we in Vlaanderen helaas nog steeds geen ondernemingscultuur hebben. Ondernemers zouden dezelfde heldenstatus moeten hebben als muzikanten en sporters. Het zijn zij die uiteindelijk alle welvaart - en subsidies in andere domeinen- mogelijk maken", besluit Vande Reyde.