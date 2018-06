"Vlaamse kinderopvang te duur en te complex voor kwetsbare gezinnen" ADN

04 juni 2018

11u49

Bron: Belga 1 De kinderopvang in Vlaanderen blijft voor een aantal gezinnen nog steeds te duur en te complex. Dat blijkt uit een studie van de Gezinsbond en Caritas, uitgevoerd bij ouders, kinderopvangvoorzieningen en armoedeverenigingen.

"Het bestellen-is-betalen-principe zorgt nog steeds voor moeilijke situaties. Vooral de toekenning van respijtdagen en het bedrag voor een niet-gerechtvaardigde afwezigheid vormen heikele punten", aldus Lutgard Vrints van de Gezinsbond. Kwetsbare ouders houden het daardoor sneller voor bekeken. "Bijna de helft van de kinderopvanginitiatieven merkt dat in de dagelijkse werking", zegt Thijs Smeyers van Caritas Vlaanderen. "Ouders kunnen de financiële kost van kinderopvang moeilijk dragen of ze kunnen het opvangplan niet meer volgen en haken af."

Het blijft voor Caritas en de Gezinsbond problematisch om vast te stellen dat ouders respijtdagen moeten inzetten voor ziekte van een kind, voor gezinsvakantie, bij wijzigingen in het uurrooster van één van de ouders of voor begrafenissen. Ook voor het vastleggen van de gezinsvakantie tijdens de zomermaanden leeft er ongenoegen bij de ouders. Ze moeten hun verlof aanpassen aan het verlof van de kinderopvang. Dat is niet altijd haalbaar. Ze worden min of meer gedwongen om hun kinderen naar de kinderopvang te brengen, ook al zijn ze zelf met verlof. Een minderheid van de bevraagde ouders kan zelf zijn vakantiedagen kiezen en inplannen.

De organisaties vragen onder meer om weer een laag standaardminimumtarief van rond de 2 euro per dag in te voeren voor mensen met een zeer laag inkomen. Ze pleiten ook voor 40 respijtdagen en willen dat laat ziekteverlof en de gezinsvakantie geen deel uitmaken van die respijtdagen.

Er namen 375 ouders deel aan de bevraging. "We werkten hiervoor niet met een wetenschappelijke steekproef. De respondenten zijn daardoor geen representatief staal van de Vlaamse gezinnen. Wel krijgen we een beeld van de drempels waarmee gezinnen te maken krijgen", zeggen Caritas en de Gezinsbond.

"De 375 deelnemende gezinnen zijn geen representatieve weerspiegeling van de gezinnen die opvang gebruiken", stelt ook Kind en Gezin in een reactie op de bevraging. De organisatie zegt dat meer dan 1 gezin op de 6 vorig jaar gebruik maakte van een minimumtarief van 5,15 euro, 3,09 of 1,62 euro. Kind en Gezin erkent wel dat het systeem van "bestellen is betalen" een delicaat evenwicht is tussen de flexibiliteit die gezinnen nodig hebben en de financiële leefbaarheid voor organisatoren. Kind en Gezin is voorstander van het rekening houden met de gezinsvakantie en de ziekteperiodes.