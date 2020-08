Exclusief voor abonnees

“Vlaams Belang investeert meer op Facebook dan Joe Biden in volle kiescampagne”

Koen Van De Sype

10 augustus 2020

14u10

Bron: Eigen berichtgeving

40

Vlaams Belang heeft de afgelopen maand juli opnieuw het meeste uitgegeven van alle partijen aan advertenties op Facebook. Dat blijkt uit een analyse van communicatiebedrijf Exposure. De partij spendeerde per Belg zelfs meer dan de Democratische presidentskandidaat Joe Biden per Amerikaan in volle verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten.