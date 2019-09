“Vitale bedrijven in ons land goed beveiligd tegen cyberaanvallen” KVDS

26 september 2019

06u15

Bron: Belga 0 Binnenland Volgens de topman van het cyberveiligheidscentrum van de regering zijn de "vitale bedrijven" in ons land voldoende gewapend tegen cyberaanvallen. "Het professionalisme is groot", zegt Miguel De Bruycker van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) donderdag in De Tijd en L'Echo.

Proximus, dat in 2013 nog het slachtoffer werd van een ongeziene spionagehacking, is volgens De Bruycker een toonvoorbeeld geworden van cyberbeveiliging. Een inbraak zoals die van 2013 zou vandaag niet ongemerkt blijven, stelt hij. Het cyberveiligheidsteam van Proximus behandelde vorig jaar 2.087 incidenten.

Kritieke infrastructuur

Naast Proximus telt ons land nog tientallen andere "vitale" bedrijven die kritieke infrastructuur beheren - onder meer in de bank-, energie- en transportsector - en ook die blijken voldoende gewapend tegen een cyberaanval. "De entiteiten waarvan we een zicht hebben gekregen op de manier waarop ze zich beschermen, hebben me al meermaals aangenaam verrast. Ze zijn ernstig bezig met cyberveiligheid. Het professionalisme is zeer hoog", aldus De Bruycker.





Op nationaal niveau is er een platform - het "cyber security authority platform" - opgericht dat zich bezighoudt met de bescherming van de vitale bedrijven in ons land, legt De Bruycker uit. Elk kwartaal zullen alle bevoegde overheidstoezichthouders, zoals de Nationale Bank voor de financiële diensten of het BIPT voor de telecomsector, in dat platform bijeenkomen. De eerste bijeenkomst was begin juli, de volgende is begin oktober.

Het platform legt de laatste hand aan een officiële lijst met alle bedrijven in ons land die "essentiële diensten" aanbieden. De lijst is vertrouwelijk om geen doelwitten te geven aan terroristen. Er zouden op dit moment al iets minder dan 50 bedrijven zijn opgelijst die instaan voor energie (gas, aardolie en elektriciteit) en vervoer (lucht, spoor en water), uit de zorgsector, maar ook financiële instellingen, telecomoperatoren en leveranciers van drinkwater.