‘Viruswaanzin’ dient klacht in tegen viroloog Marc Van Ranst bij Orde der Geneesheren HLA

24 augustus 2020

13u03

Bron: RTBF 208 Advocaat Michael Verstraeten heeft namens een groep burgers een klacht ingediend bij de Orde der Geneesheren tegen viroloog Marc Van Ranst. De beschuldigingen tegen Van Ranst zijn niet te min: volgens de klagers, die zich verenigen in de organisatie ‘Viruswaanzin’, misbruikt Van Ranst zijn status als arts, verspreidt hij valse informatie en zaait hij angst onder de bevolking waardoor hij zelf verantwoordelijk zou zijn voor vroegtijdige sterfgevallen. Daarnaast zou Van Ranst ook zijn collega-artsen “publiekelijk denigreren”. Dat meldt de RTBF.

De klacht werd neergelegd door Michael Verstraeten, de advocaat die in juni ook de groep burgers, onder wie plastische chirurg Jeff Hoeyberghs, vertegenwoordigde door een klacht neer te leggen tegen de Belgische Staat omdat ze van mening waren dat de coronamaatregelen in strijd waren met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De kortgedingrechter wees die eis resoluut af.

Vandaag richt de advocaat zijn pijlen dus op viroloog Marc Van Ranst, door een klacht neer te leggen bij de Orde des Geneesheren. Eerder deze maand uitte de organisatie ‘Viruswaanzin’ tijdens een betoging in Brussel al hun onvrede over de “macht” van Van Ranst. Deelnemers dienden er toen hun ‘ontslagbrief’ voor de viroloog in.



Eind vorige week werd Van Ranst al bekritiseerd door een aantal Franstalige politici en experts. Onder meer MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vond het niet kunnen dat Van Ranst nog voor de Veiligheidsraad al uitspraken deed over het behoud van de bubbel. Ook de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), laakte de “kakofonie” van de gezondheidsexperten.

