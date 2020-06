"Vinden we het normaal dat sociale huurprijs steeds meer mensen in armoede duwt?" HAA

04 juni 2020

13u26

Bron: Belga 0 Sinds begin dit jaar wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd voor sociale woningen, die onder andere meer rekening houdt met de reële waarde van het pand. Een sociale woning is sindsdien gemiddeld 11,50 euro duurder geworden, maar dat gemiddelde zegt niet alles, hekelde het Vlaams Huurdersplatform tijdens een gedachtewisseling over de nieuwe huurprijsberekening in het Vlaams Parlement.

"De sterkste stijgingen van de huurprijs zitten immers bij de 10 procent laagste prijzen", stelde Geert Inslegers van het Huurdersplatform. "Dat betekent dat het aantal huurprijzen onder de 500 euro aanzienlijk is gedaald."

De aangepaste berekening van de marktwaarde betekent volgens Inslegers dat de laagste marktwaarden met 31 procent zijn gestegen, terwijl de hoogste naar beneden zijn bijgesteld.

"Het kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de regering dat de laagte inkomens de sterkste stijging te verwerken krijgen?", vroeg hij. Het Huurdersplatform vraagt een bijsturing.



"Uit de Woonsurvey van Wonen Vlaanderen bleek vroeger al dat 34 procent van de sociale huurders te weinig overhoudt om menswaardig te kunnen leven. Vinden we het normaal dat een sociaal huurstelsel, dat uitgerekend bedoeld is om betaalbaar te kunnen wonen, ervoor zal zorgen dat die groep die te weinig overhoudt nog toeneemt? We vragen om voor die personen de huurprijsverhoging terug te schroeven”, aldus Inslegers.

