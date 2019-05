“Vijf jaar langer hogere facturen, onzeker pensioen en onbetaalbare zorg, óf sp.a” sam

24 mei 2019

22u35

Bron: belga 10 verkiezingen “In Nederland waren de sossen gisteren de verrassing van de verkiezingen. Zondag gaan wij de verrassing zijn.” Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez op de slotmeeting van de sp.a-campagne in Bredene.

“Wij bieden al die mensen die op ons zullen stemmen de zekerheid dat ze dankzij onze oplossingen, voor een goed pensioen, lagere facturen en de beste zorg, opnieuw plannen kunnen maken”, zegt Crombez. “En het Planbureau zegt dat die zekerheid voor iedereen kan, dat onze oplossingen haalbaar en betaalbaar zijn. Waarom zouden de andere partijen zich na zondag dan niet aansluiten bij onze nieuwe strijd? Welk excuus hebben ze dan nog? Ik zal in hun plaats antwoorden: geen enkel excuus.”

Crombez blijft in zijn slotspeech hameren op de drie speerpunten van deze campagne: een keuze voor sp.a is een keuze voor een btw van 6 procent op elektriciteit, een pensioen van minimum 1.500 euro en geen wachtlijsten meer in de zorg, luidt het. “Ik heb het gevoel dat die boodschap is aangekomen”, zegt hij. “Daarvoor hebben wij geen drie kandidaat-premiers, geen drie kandidaat-presidenten of drie witte konijnen nodig. Wij hebben het de voorbije maanden gewoon zelf gedaan.”

Hij waarschuwt dat de keuze van overmorgen er één is voor de komende vijf jaar. “De keuze is simpel. Of u kiest voor CD&V, N-VA en Open Vld en u hebt nog eens vijf jaar langer hogere facturen, een onzeker pensioen en onbetaalbare zorg. Of u kiest voor zekerheid, en dan kiest u sp.a.”