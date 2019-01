“Vieze varkens dat jullie zijn”: evenementenbureau likt wonden na beschuldiging van racisme HR

15 januari 2019

14u17

Bron: Twitter, eigen berichtgeving 0 Op sociale media is heisa ontstaan nadat opiniemaker Yousef Kobo een evenementenbureau uit Gent van racisme beschuldigde bij de invulling van stageplaatsen. “Dit is compleet van de pot gerukt”, vertelt Matthias Kerckhof, zaakvoerder van Fast Forward Events. “Deze stagiaire is niet afgewezen wegens haar naam. Maar ons imago is intussen wel besmeurd. Ongelooflijk dat één persoon met een bericht op sociale media zo'n schade kan aanrichten.”

Het relletje begon met een tweet van Yousef Kobo. De opiniemaker en CD&V-politicus plaatste screenshots van enkele mails met het evenementenbureau op Twitter. Daaruit moest blijken dat een stageplaats, aangevraagd door een meisje met allochtone afkomst, werd afgewezen.

(Lees verder onder de foto’s)

Een gelijkaardige aanvraag door een meisje met de Vlaams klinkende naam Jolien, wordt wel positief onthaald. Het meisje wordt uitgenodigd om in een gesprek haar sollicitatie toe te lichten.

(Lees verder onder de foto’s)

Maar tonen die screenshots het volledige verhaal? Is er hier effectief sprake van racisme? Matthias Kerckhof, zaakvoerder van Fast Forward Events, zegt van niet. “Het meisje is niet afgewezen wegens haar naam. Wij hebben haar mail beantwoord met de vraag om extra informatie. Zo was niet meteen duidelijk welke opleiding ze volgde, bij welke school, en hoe lang de stage die ze wilde zou duren.” Op die mail kwam ook antwoord:

Het meisje heeft het over ‘een thuisstudie via het Centrum voor Afstandsonderwijs’ en een stage ‘van maximum 300 uur’.

“Bij de selectie van stagiaires houden we rekening met drie dingen”, zegt zaakvoerder Matthias Kerckhof. “De duur van de stage, de gevolgde opleiding en de schoolgraad. Het zonder gevolg blijven van de stage-aanvraag heeft in dit geval te maken met deze selectiecriteria en niets met etniciteit, naam of achtergrond.”

Imago

“Ten eerste kiezen we liever voor langere stages. Daarnaast werken we graag met door ons gekende onderwijsinstellingen. Hier werken jaarlijks 20 à 25 stagiaires, in alle geuren en kleuren. Volgende week start hier een stagiaire van Turkse afkomst.”

Ons imago is besmeurd. We worden langs alle kanten belaagd Zaakvoerder Matthias Kerckhof

Het bedrijf ziet zich in deze historie dan ook eerder zelf als slachtoffer. “Ons imago is besmeurd. Die tweet wordt verder gedeeld in besloten groepen. Wij worden langs alle kanten belaagd.” Op Facebook klinkt het onder meer ‘vieze varkens dat jullie zijn’.

“Ons hart bloedt hiervan”, zegt Kerckhof. “Wij zijn al 15 jaar actief, maar zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. De imagoschade is moeilijk te overzien.”

Unia

Wij werken nochtans multicultureel”, vervolgt Kerckhof. “En dat geldt zowel voor onze klanten als medewerkers, leveranciers en freelancers waar we mee werken. Racisme en uitsluiting op basis van gelijk welke achtergrond hebben bij ons geen bestaansreden.”

“We hebben vanmorgen dan ook zelf meteen contact opgenomen met Unia om te informeren hoe we hier mee moeten omgaan. We brachten ook de politie op de hoogte. We willen de zaak niet laten escaleren en plannen voorlopig geen gerechtelijke stappen. Maar we zullen toch onze raadsman contacteren.”

Het meisje van wie de stage-sollicitatie door Fast Forward Events werd afgewezen

Bekijk ook:

Prada wordt beschuldigd van racisme door dit figuurtje.