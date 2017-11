"Verzuurd omdat u jarenlang geen bal hebt gedaan": Demir haalt uit naar De Coninck in debat antidiscriminatiewet

14u15

Bron: Belga

Staatssecretaris Zuhal Demir.

De discussie over het rapport van een expertenteam over de antidiscriminatiewetten is vandaag even ontsierd door een bitse woordenwisseling tussen Kamerlid Monica De Coninck (sp.a) en staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Vooral de staatssecretaris trok daarbij alle registers open.