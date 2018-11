“Verwijten van N-VA richting Brussel en Wallonië niet correct”, vindt De Croo Nathalie De Bisschop

18 november 2018

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vindt de verwijtende vinger van de N-VA richting Brussel en Wallonië niet juist. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS als reactie op de communautaire tik die financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) gisteren uitdeelde. De N-VA'er zei dat de begroting een pak gezonder zou zijn als de werkloosheid – vooral in Franstalig België – zou zakken.

Het begrotingstekort in ons land kan meteen opgelost worden als in Brussel en Wallonië meer mensen aan de slag gaan. Dat zei minister Van Overtveldt gisteren aan VTM NIEUWS op Finance Avenue, een event georganiseerd door De Tijd en L’Echo. Met die communautaire prik richting Franstalig België probeerde de minister de kritiek te counteren dat hij en de N-VA het begrotingstekort niet hebben weggewerkt.

Dat vindt vicepremier De Croo niet correct. “Meneer Van Overtveldt heeft gelijk als hij zegt als we meer mensen aan het werk krijgen, we een gezondere begroting zouden hebben”, begint hij. “Maar de invulling van de N-VA die altijd met de vinger wijst in de richting van Brussel en Wallonië is niet juist.” De Croo denkt niet dat de werkloosheid communautair uitspelen iets zou oplossen.

Vlaanderen doet het volgens De Croo wel beter dan Wallonië, maar hij voegt eraan toe dat we het daarom niet beter doen in vergelijking met het buitenland. “In vergelijking met Nederland en Duitsland doen we het niet zo goed.”

Bekijk het integrale gesprek: