"Verwerking noodoproepen goed verlopen, maar kaders moeten verder opgevuld” TT

11 maart 2019

08u48

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is tevreden over de verwerking van noodoproepen bij het stormweer van gisteren, maar hij erkent dat de kaders voor de noodcentrales nog niet volledig opgevuld zijn. De minister bevestigde dat het met name in Oost-Vlaanderen lang wachten was op het noodnummer 1722.

"De meeste oproepen waren op een periode van 2 uur 50 minuten behandeld, doorgegeven en naar ik heb vernomen ook in grote mate afgerond", aldus De Crem. De verwerking van een oproep duurt gemiddeld twee minuten, terwijl Oost-Vlaanderen zondag 30.000 oproepen kreeg.

Cijfers over de schade of het totaal aantal oproepen kon de minister niet geven. Hij toonde zich wel tevreden dat de mensen een duidelijk onderscheid maken tussen het nummer 1722 voor het melden van stormschade en het nummer 112 voor noodsituaties.

Tegelijk geeft de minister toe dat er nog werk is aan de bemanning van de noodcentrales. Die zijn nu voor 80 procent ingevuld. Om dat op te trekken, zijn per provincie 30 tot 33 nieuwe zogenoemde 'calltakers' nodig, zegt De Crem. "Maar de aanwerving is niet gemakkelijk", zegt hij, "want ze hebben een speciaal statuut.”