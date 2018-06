"Verwacht het onverwachte": Bracke sluit onderhandelingen over regering van N-VA en PS in 2019 niet uit sam

10 juni 2018

18u00

Bron: belga 0 Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wil niet uitsluiten dat de N-VA en de PS na de federale verkiezingen van 2019 samen aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Maar, trouw aan zijn partijlijn, voegt hij er meteen aan toe dat de twee partijen het in dat geval enkel over confederalisme kunnen hebben.

Bracke was vandaag te gast in C'est pas tous les jours dimanche op de Franstalige omroep RTL-TVI. Het ging er over de laatste peiling van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, Le Soir en RTL, die zegt dat de vier regeringspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR niet langer over een parlementaire meerheid zouden beschikken, zelfs al zou het Franstalige cdH toetreden tot de coalitie. Ook elke andere coalitie lijkt allesbehalve evident, waardoor een samenwerking tussen N-VA en PS - op zijn minst mathematisch - interessant wordt.

"Verwacht u altijd aan het onverwachte", reageert Bracke op die hypothese. "Laten we ons even voorstellen dat deze cijfers de echte uitslag vormen. We zullen toch iets moeten doen. Dan zal er aan tafel moeten worden gezeten om te bekijken wat mogelijk is."

"We zullen toch iets moeten doen"

Confederalisme

De N-VA'ers zeggen al lang dat ze niet van plan zijn om met de socialisten te onderhandelen als die een confederaal model voor ons land afwijzen. "We gaan het land niet doen barsten, maar dat zou misschien wel het moment zijn om een debat te voeren over het confederalisme", zegt Bracke. Hij geeft ook aan welke methode zijn voorkeur wegdraagt: alles splitsen en Vlamingen en Franstaligen vervolgens overeen laten komen wat ze nog samen willen doen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo wil op dit scenario niet ingaan. "We praten hier over verkiezingen die pas over een jaar plaatsvinden", zegt hij in L'invité op RTL-TVI.