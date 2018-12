“Vertrouwensstemming niet verplicht, maar wel grondwettelijke gewoonte” TMA KG

11 december 2018

10u19

Bron: Belga 2 Hoewel ze juridisch niet afdwingbaar is, bestaat er een "grondwettelijke gewoonte" dat een regering ook na een wijziging van haar samenstelling met een regeringsverklaring of -mededeling komt, waarna een debat en vertrouwensstemming volgen. Dat staat in een advies van de juridische diensten van de Kamer, dat er kwam op vraag van de groene fractie.

De conferentie van voorzitters van de Kamer komt dinsdagmiddag bijeen om zich te buigen over het gewijzigde politieke landschap, na het vertrek van N-VA uit de federale regering. Daarbij rijst de vraag of de herschikte regering-Michel het vertrouwen van de Kamer moet vragen. Verschillende oppositiepartijen zijn die mening alvast toegedaan. Binnen het nieuwe minderheidskabinet vindt men daarentegen van niet.

"Ons is het niet te doen om de procedure, wel om het project", reageert fractieleider Kristof Calvo van Ecolo-Groen. "We mogen geen half jaar tijd verkwisten. Koopkracht en klimaat zijn ook onze prioriteiten, maar dan moet er wel heel wat veranderen. Om tot een werkbare samenwerking te komen is het logisch dat de premier open en eerlijk is over zijn plannen".

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover toont de juridische nota aan dat de regering Michel II "een nieuwe regering is en geen gewone voortzetting. CD&V-vicepremier Kris Peeters beweert dat het niet gaat om een nieuwe regering en dat er geen vertrouwensstemming nodig is. Die stelling wordt nu tegengesproken in deze nota. Die nota laat niet veel ruimte aan de regering.”

“Chaos moet snel stoppen”

Sp.a-Kamerfractieleidster Meryam Kitir vindt vooral dat de premier snel “duidelijkheid” moet geven. “We zullen luisteren naar wat de premier te vertellen heeft. Maar de chaos moet snel stoppen. De problemen moeten opgelost worden”, aldus Kitir, onder meer verwijzend naar de uitdagingen op het vlak van de koopkracht of de arbeidsmarkt.

Als premier Michel gewoon het werk van de voorbije jaren wil voortzetten, zonder koersveranderingen, dan moet hij alvast niet op de steun van de Vlaamse socialisten rekenen. “We hebben vier jaar een afbraakregering gezien. Als ze die afbraak willen verderzetten, moeten ze niet rekenen op de sp.a. Van dat soort dossiers kan men niet verwachten dat we daar achter staan”, besluit Kitir.

“Speelveld afbakenen”

Open Vld-Kamerfractieleider Patrick Dewael pleit voor voorzichtigheid met het indienen van moties (van vertrouwen of wantrouwen). Hij vindt dat premier Michel de kans moet krijgen om “in overleg met het parlement het speelveld te bepalen”. Zelf meent hij niet dat zo’n vertrouwensstemming nodig is. Bovendien moet de oppositie bij een constructieve motie van wantrouwen zelf met de naam van een opvolger als premier komen. “En de oppositie is het zelf ook niet met elkaar eens”, aldus Dewael. Ook een nieuwe regeerverklaring is volgens Dewael niet nodig.

“Het enige waarover de meeste fracties het eens zijn, is dat we moeten vermijden dat we de komende maanden twee keer naar de kiezer moeten. Nieuwe verkiezingen lossen niets op”, klinkt het.

Overleg met Kamerfracties

Intussen voert premier Michel gesprekken met de verschillende fracties in de Kamer. Hij wil daarbij “alle democratische partijen consulteren”, klinkt het. Momenteel zit de eerste minister samen met N-VA-fractieleider Peter De Roover. Nadien volgen de andere “democratische partijen”.