“Verspreiding coronavirus afgeremd door afstand houden en handen wassen (40%), scholensluiting slechts 5%” mvdb Bron: De Tijd

25 april 2020

19u10 2 Niet het sluiten van de scholen, maar wel handen wassen en social distancing hebben de verspreiding van het coronavirus doen afremmen in ons land. Dat blijkt uit wiskundige computermodellen van biostatisticus Niel Hens en collega-wetenschappers, waarover De Tijd zaterdag bericht.

Het team rekende voor dat de sluiting van de scholen voor ongeveer vijf procent de coronavirus-overbrenging heeft doen zakken. Regelmatig de handen wassen, anderhalve meter afstand houden en een verbod op events blijken effectiever: deze maatregelen zorgden ervoor dat de verspreiding met 40 procent verminderde, terwijl de lockdown goed was voor 25 procent verkleining.

Viroloog Marc Van Ranst verklaarde na de eerste week scholensluiting al dat de politiek de wetenschappelijke experten hierin niet is gevolgd. Als het aan de viroloog had gelegen hadden de scholen niet hoeven te sluiten, hij rekende toen op schoolkinderen om bij te dragen aan groepsimmuniteit.

Hens geldt als een autoriteit in ons land en houdt zich als professor biostatistiek aan de UHasselt en UAntwerpen dag in dag uit bezig met cijfers en epidemiologische vraagstukken. Hij ontwikkelt wiskundige modellen van infectieziektes en voorspelt welke richting een pandemie kan uitgaan. Die data legt hij bevattelijk uit aan de overheid die hij meehelpt te adviseren voor de te volgen exit-strategie. Mede door de modellen van Hens en zijn team van ‘modelleurs’ bestaande uit bio-ingenieurs, biostatistici en epidemiologen kon worden berekend hoe snel Covid-19 de ziekenhuisbedden zou doen vollopen en welke verregaande maatregelen nodig waren om de verspreiding af te remmen. De piek viel zo pas rond 10 april in plaats van eind maart, waardoor de ziekenhuizen stand hielden.