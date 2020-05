“Versoepelde maatregelen in onderwijs zijn organisatorisch een verschrikking” SVM

28 mei 2020

18u20

Bron: Belga 14 De Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) noemt de versoepeling van de maatregelen voor het onderwijs “organisatorisch een verschrikking". "Scholen werken dag en nacht aan risicoanalyses en plannen. Gaan we die volgende week weer moeten omgooien?", klinkt het.

Vorige vrijdag zaten de onderwijsverstrekkers en de vakbonden samen met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en GEES-voorzitster Erika Vlieghe. De maatregelen die toen afgesproken zijn, zijn gisteren opnieuw versoepeld door het Overlegcomité. Zo moet de maatregel van vier vierkante meter per leerling in het lager onderwijs niet langer toegepast worden.

“Die versoepeling is een verschrikking", stelt Marie-Jeanne Baelmans als directeur van de VLVO. "Afgelopen weekend hebben directies hard gewerkt om zich te herorganiseren en nu worden de regels weer aangepast.” Ze stelt zich ook de vraag of die versoepelingen wel veilig genoeg zijn. "Of zijn die maatregelen doorgeduwd door bepaalde politici?", vraagt Baelmans zich af.



Het grootste probleem is de communicatie, stelt de VLVO-directeur nog. "Er wordt gecommuniceerd voordat er ernstig overleg is geweest en voordat de directies ingelicht worden. Ouders zijn blij dat hun kinderen weer naar school mogen, maar dan moeten directies de boodschap brengen dat het niet haalbaar is om alle leerlingen opnieuw te ontvangen.” Hieronder geeft Raymonda Verdyck haar versie op de gewijzigde maatregelen.



“Scholen moeten verplicht open”

Onderwijseconoom Kristof De Witte is tevreden dat de maatregel om vier vierkante meter te voorzien per leerling - een struikelblok voor vele scholen - afgeschaft werd. Maar hij betreurt het dat sommige scholen beslist hebben om klassen toch niet opnieuw open te stellen. “Door de oplopende langetermijnkosten, de toenemende psychosociale problemen bij jongeren en de lagere efficiëntie van online lesgeven is dit onaanvaardbaar”, aldus De Witte.

Om een vergelijking te maken, verwijst De Witte naar de scores van het driejaarlijkse PISA-onderzoek van de OESO voor 15-jarigen. Uit dat onderzoek blijkt dat de ASO-scholen met de hoogste wiskundige resultaten het equivalent van vier schooljaren voorlopen op de zwakste ASO-scholen. In het BSO en het TSO is dat verschil ongeveer 2,5 leerjaren. “De school bepaalt dus in sterke mate mee wat een leerling zal kennen en kunnen op het einde van het leerplichtonderwijs.”

“Deel leerlingen wordt niet bereikt”

Volgens De Witte zal de onderwijsongelijkheid tussen leerlingen alleen maar vergroten als scholen zelf kunnen beslissen of ze bepaalde klassen heropenen. Daarom pleit de onderwijseconoom voor een verplichte heropening van de basisscholen. “Als de scholen gesloten blijven, wordt nog altijd een deel van de leerlingen niet bereikt”, klinkt het. In Antwerpse basisscholen zou de groep niet bereikte leerlingen oplopen tot een derde van de leerlingen.

Ten slotte pleit de econoom voor een maximaal gebruik van de lestijd tot 30 juni. “Elke dag instructie telt. Scholen moeten zo de mogelijkheid gebruiken om in de eerste week van juli de klassenraden te organiseren.”

