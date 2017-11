"Verrassing, noch afkeuring" in rapport Rekenhof volgens minister van Begroting Wilmès LVA

00u55

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Begroting Sophie Wilmes

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zegt gisteren dat het rapport van het Rekenhof over de begroting 2018, in haar ogen, "verrassing, noch afkeuring" bevat.

"De regering houdt rekening met de opmerkingen, vooral over de budgetneutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting, die de Nationale Bank onderzoekt, een onderzoek waarvan we de conclusies afwachten", zegt Wilmès. "De oppositie lijkt geneigd om de fouten uit het verleden te herhalen, door op een misleidende manier het rapport te gebruiken om te laten geloven dat de begroting op los zand gebouwd is."

Voor Groen-parlementslid Kristof Calvo komen de opmerkingen in het rapport van het Rekenhof neer op een "tweede zit" voor de regering. "Het Hof klaagt een totaal gebrek aan transparantie aan en bevestigt het gebricoleer in het Zomerakkoord", zei Calvo.

Hervorming vennootschapsbelasting

En het Rekenhof had inderdaad kritiek in zijn rapport op een van de pijlers van het Zomerakkoord, de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het Rekenhof stelt zich vooral vragen bij de manier waarop de gevolgen van de hervorming zijn berekend, onder andere op het vlak van budgetneutraliteit.

"Op dit moment zien we goed dat de jongste verwachtingen 2017 meer dan ooit de aanpak van de regering bevestigen", zegt Wilmès.