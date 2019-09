Exclusief voor abonnees “Veroordeel Trudeau niet om wat hij in een jonge zotte bui deed” Blackface-beelden liggen gevoelig door onderdrukking van zwarten in het verleden Lieve Van Bastelaere

20 september 2019

19u34 1 De Canadese premier Justin Trudeau wordt weggezet als een racist omdat er beelden van hem zijn opgedoken met een zwart geschminkt gezicht. “Nu zou dit totaal fout zijn, maar ik ga niemand veroordelen om wat hij in een zotte bui deed toen hij jong was”, zegt ex-voetballer Paul Beloy.

Voor alle duidelijkheid: in Canada staan de verkiezingen voor de deur en het is vooral de tegenstander van Trudeau, Andrew Scheer van de Conservatieve Partij, die hoopt dat de blackface-beelden hem winst zullen opleveren in het stemhokje. Hij was er als de kippen bij om Trudeau - die ooit de reputatie had een brandschoon politicus te zijn - als racist te bestempelen. Op één van de foto’s is Trudeau inderdaad te zien in Arabische gewaden met een zwart geschminkt hoofd. Maar het gaat wel om oude beelden van verkleedfeestjes, onder andere uit de middelbare school.

