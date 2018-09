"Veroordeel seksistische haatspraak even snel als racisme" kg

06 september 2018

14u35

Bron: Belga 0 Naar aanleiding van de ophefmakende Pano-reportage over de vereniging Schild & Vrienden roept het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) op het wettelijk kader te versterken om seksistische haatspraak tegen te gaan. "Nu wordt het foute signaal gegeven dat racisme een groter en belangrijker probleem is dan seksisme", klinkt het.

Het aanzetten tot haat, geweld, discriminatie en segregatie op basis van geslacht is in principe een strafbaar feit, maar wanneer die strafbare meningen via digitale communicatiemiddelen worden verspreid, is er sprake van een drukpersmisdrijf. Over zo'n misdrijf moet het hof van assisen zich buigen, die daarvoor een jury bijeen moet roepen, legt het IGVM vandaag uit in een persbericht. Volgens het instituut worden dergelijke misdrijven vaak niet prioritair of opportuun beschouwd, waardoor seksistische haatspraak vrijwel nooit vervolgd wordt.



Bij racistische haatspraak ligt dat anders. Dat kan sinds de grondwetswijziging van 1999 vervolgd worden voor de correctionele rechtbank. Dat gebeurt dus sneller en vaker, stelt het instituut. "Dit geeft het foute signaal dat racisme een groter en belangrijker probleem is dan seksisme", klinkt het.

Wettelijk kader

Daarom roept de onafhankelijke federale overheidsinstelling de wetgever op de Grondwet te wijzigen voor seksistische of transfobe meningen die aanzetten tot haat of geweld. "Het is van belang om een democratische en gelijkwaardige samenleving te creëren", staat er in het persbericht.



Op de Pano-reportage zelf wil het instituut nog niet ingaan. Het wil eerst de feiten van de zaak analyseren.