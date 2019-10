“Vermiste loodgieter mogelijk in stukken gesneden in Nederland” Patrick Lefelon

07 oktober 2019

18u41 10 De vermiste loodgieter Johan Van der Heyden uit Lint is mogelijk slachtoffer geworden van een gruwelijke (roof)moord. De politie houdt er rekening mee dat zijn lichaam in het Nederlandse Steenbergen (Noord-Brabant) in stukken gesneden is in een loods. Een vrouw uit Zoersel, die al twee maanden in de cel zit, en haar Nederlandse partner hadden het plan opgevat om Van der Heyden te beroven. Dat plan liep fataal af.

Loodgieter Johan Van der Heyden (52) verdween op zondagavond 2 juni om 20u30 toen hij een klant uit de nood ging helpen voor een ontstopping. De man gaf nadien geen teken van leven meer. Zijn gsm was onbereikbaar en zijn witte bestelwagen Peugeot was voor het laatst gezien aan de grensovergang op de snelweg richting Bergen-op-Zoom.

De politie verspreidde een opsporingsbericht met de foto van de bestelbus aan de grensovergang. Het silhouet van de chauffeur was onzichtbaar gemaakt. Vermoedelijk zat Johan Van der Heyden op dat moment niet meer zelf achter het stuur maar werd hij ontvoerd naar Nederland.

De moordbrigade van de Antwerpse FGP arresteerde begin augustus een gewezen prostituee uit Zoersel. Zij zit sindsdien in de gevangenis van Antwerpen. Deze Wanda V.R. zou een relatie hebben gehad met Johan Van der Heyden uit Lint. Via haar kwamen de speurders terecht bij haar Nederlandse vriend N. uit Bergen-op-Zoom. Wanda V.R. en haar partner zouden het plan hebben opgevat om Van der Heyden te beroven omdat zij overtuigd waren dat hij steenrijk was.

Bloedsporen

Die zondagavond 2 juni werd Johan Van der Heyden weggelokt naar Zoersel. Vermoedelijk is hij van daaruit in zijn eigen bestelwagen naar het woonwagenpark in het Nederlandse Steenbergen gebracht met de bedoeling hem daar af te persen. Zijn bestelwagen Peugeot werd later teruggevonden in de buurt van Den Bosch. Twee mannen die het busje hadden doorverkocht, zijn opgepakt. De politie trof in het busje bloedsporen aan van Van der Heyden, wat er op wees dat hij om het leven zou zijn gebracht. Daarop werd een gemengd onderzoeksteam met Belgische en Nederlandse speurders, een zogenaamd Joint Investigation Team (JIT), gevormd.

Afgelopen weekend sloeg het JIT-team toe in het woonwapenpark in het Nederlandse Steenbergen. Een 39-jarige moeder en haar 19-jarige dochter werden gearresteerd. Zij blijven zeker tot woensdag aangehouden en mogen met niemand contact hebben, behalve met hun advocaat. De 39-jarige moeder zou vroeger een relatie hebben gehad met de man N. uit Bergen-op-Zoom die het ontvoeringsplan had bedacht. Naar verdachte N. wordt volop gezocht.

De 39-jarige vrouw was eigenaar van een loods in het woonwagenpark. Die loods is dit weekend binnenste buiten gekeerd. Ook lijkhonden zochten naar sporen van Johan Van der Heyden. Het lichaam van de ontvoerde loodgieter werd niet gevonden.

Volgens Nederlandse media onderzoekt de politie of het lichaam van Van der Heyden in de loods in stukken is gesneden om het beter te kunnen wegmaken. De stukken zouden naderhand in zoutzuur zijn opgelost.

“Johan hielp alleen maar”

De familie van Johan Van der Heyden is geschokt door de onthullingen die zij in de Nederlandse media te lezen krijgt.

“Alles wat wij nu weten, komt uit de kranten. Johan schatrijk? Wat een onzin. Johan was iemand die hard werkte voor zijn gezin. Van die vrouw uit Zoersel die is gearresteerd, hebben wij nog nooit gehoord. Hij was thuis gelukkig, met zijn vrouw en twee zonen. Zondagnamiddag hadden zij nog een wandeling gemaakt. Diezelfde avond is hij weggereden voor een dringende opdracht. Dat gebeurde zo vaak. Hij hielp altijd mensen die in nood zaten. Wij hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Maar het gerecht laat ons helemaal niets weten. Die onzekerheid is verschrikkelijk”, aldus een familielid van Johan.