"Vermijd zaterdag op vakantie te vertrekken": code rood in heel Europa tijdens wisselweekend TT

23 juli 2018

08u59 6 De verkeersprognose op de Europese wegen voor dit weekend voorspelt weinig goeds: de drukste dagen van de zomervakantie komen er aan. Zuidwaarts of terug noordwaarts, het zal weinig verschil uitmaken, aldus mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Tijdens het eerste wisselweekend zijn files onvermijdelijk. Zaterdag is een rode dag op alle Europese wegen.

In België eindigt het bouwverlof op vele plaatsen en daardoor zal de verkeersdrukte in beide richtingen voelbaar zijn, weet VAB. Vooral bij mooi weer, verwacht VAB druk verkeer op de snelwegen naar de kust, zoals de E40 Brussel-Oostende en de E17 Antwerpen-Gent en dat vooral op vrijdagavond, zaterdagochtend en -middag voor vertrekkende toeristen en op zondagavond voor wie terugkeert.

Europa

Donderdag wordt het in Duitsland al druk richting zuiden, maar zonder filevorming, voorspelt Touring. Vrijdag wordt voor de terugkeer een dag zonder al te veel problemen in Europa, behalve in het zuidoosten van Frankrijk: daar wordt het druk met kleinere files.

Wie op vrijdag vertrekt zal wel met verkeersproblemen af te rekenen krijgen in Duitsland. Daar beginnen de twee dichtstbevolkte deelstaten Baden-Württemberg en Beieren, allebei in het zuiden, aan de zomervakantie.

In Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zal het rustiger zijn. De drukte begint vanaf de middag en zal tot ‘s avonds duren. De nacht van vrijdag op zaterdag blijft druk richting zuiden en vanaf 5 uur zullen de eerste files opduiken.

Zaterdag is een absoluut te mijden reisdag voor het vertrek. Het wordt een rode dag in heel Europa: files alom. Zelfs alternatieve wegen dreigen dicht te slibben. Voor de terugkeer worden minder problemen verwacht.

Zeker in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt erg moeilijk verkeer verwacht en geldt code rood. In Frankrijk, Spanje en Italië daarentegen verwacht Touring minder problemen met code oranje. Toch zullen volgens VAB de eerste files zich al vanaf 7 uur ’s morgens vormen in de Rhônevallei richting het zuiden. Op het piekmoment rond 13 uur zullen er zo’n 700 kilometer file staan.

Zondag blijft druk richting zuiden maar zonder files met uitzondering van Zuidoost-Frankrijk waar kleinere files mogelijk zijn. Voor de terugkeer wordt druk verkeer verwacht met kleinere files in Duitsland en Zwitserland. Elders druk maar vlot verkeer. Op maandag blijft het nog druk maar zonder files.

Touring raadt aan op donderdag, zondag of maandag te vertrekken. De beste dagen voor de terugkeer zijn vrijdag en maandag en, in mindere mate, zondag.

De voornaamste knelpunten in FRANKRIJK

· de A10 Parijs - Bordeaux – Hendaye aan de eerste tolpoort, ter hoogte van Orléans aan het knooppunt met de A71 en ter hoogte van Tours, Poitiers, in de omgeving van Bordeaux en aan de grenspost in Hendaye

· de A7 Lyon – Orange en de A9 Narbonne - Spaanse grens (Le Perthus)

· de A71/A75 Vierzon – Clermont Ferrand - Narbonne

De voornaamste knelpunten in DUITSLAND

· de A3 Keulen – Frankfurt – Nurnberg - Passau

· de A8 Karlsruhe -Stuttgart-München – Salzburg

· de ring (A99) van München

· de grensovergangen met Oostenrijk te Kufstein en Füssen

De voornaamste knelpunten in OOSTENRIJK en ZWITSERLAND

In Oostenrijk op de Tauernautobahn (A10) Salzburg - Villach , op de Pyhrnautobahn (A9 ) Linz – Graz – Maribor en op de Brennersnelweg (A13) in beide richtingen.

In Zwitserland op de A2 Luzern -St.-Gothard – Italië (uren wachttijden bij de St-Gotthardtunnel in beide richtingen!)