"Vermijd E40 in Ternat": bestelwagen door middenberm, intussen 1 rijstrook vrij richting Brussel, twee richting Gent Redactie

09 maart 2018

06u50 221 De E40 in Ternat was in beide richtingen even afgesloten nadat er om half zeven een voertuig door de middenberm ging. Dat was onderweg van Brussel naar de kust. Volgens woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum ging het om een bestelwagen. Die raakte nog een drie- of viertal andere voertuigen, volgens Hajo Beeckman. In de richting van Brussel is er intussen weer één rijstrook vrij, in de richting van Gent werden al twee rijstroken vrijgemaakt. Er wordt opgeroepen om de snelweg er te vermijden.

Bij het ongeval zouden volgens Bruyninckx geen gewonden zijn gevallen, maar de schade is aanzienlijk. Overal liggen brokstukken De wegpolitie meldde dat ze zo snel mogelijk een minimale doorgang zou maken en dat is intussen gelukt. In de rijrichting van Brussel is intussen één rijstrook vrij, in de richting van Gent zijn dat er al twee.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten echter wel nog altijd aan om andere routes te nemen. Je moet er momenteel rekenen op een half uur extra reistijd. Doorgaand verkeer vanuit Gent, kan best via Antwerpen omrijden. De secundaire wegen zoals de N9 in Asse zijn momenteel dicht aan het slibben.

#E40 Weg versperd in beide richtingen in Ternat. Files groeien aan Volg de omleidingen: https://t.co/XnjTKMawIt https://t.co/3KjY1izZjw Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 Update ongeval Ternat: richting Gent is enkel de linkerrijstrook nog versperd, richting Brussel zijn er nog steeds 2 rijstroken versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Oef! Op #E40 in Ternat is er nu in elke richting weer één rijstrook open. In volle spits wel nog grote hinder uiteraard. Je schuift er in elke richting ruim half uur aan in de file. pic.twitter.com/sC02EwHXDC Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Mijd #E40 in Ternat: snelweg dicht in beide richtingen nadat daar een voertuig door de middenberm is gegaan. Brokstukken op de weg! Files groeien aan! pic.twitter.com/iTOuixotoz Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link