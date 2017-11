"Vermijd centrum Brussel, er is geen doorkomen aan" FT

Het is deze ochtend zeer druk in Brussel

Wie deze ochtend in centrum Brussel moet zijn, heeft best een grote portie geduld. Sinds 6.30 uur al is de Naamsepoorttunnel in twee richtingen dicht na een ongeval. Een auto reed er een verkeerslicht aan en kwam tot stilstand in de berm. VRT-verkeersanker Hajo Beeckman spoort bestuurders aan het centrum van de hoofdstad te vermijden. "Er is geen doorkomen aan", klinkt het. Op de stedelijke invalswegen lopen de vertragingen op van drie kwartier tot liefst twee uur.

Als je kan: vermijd het centrum van #Brussel nog even met de auto. Door het ongeval in de Naamsepoort-tunnel is er geen doorkomen aan.



Op de stedelijke invalswegen meten we vertragingen van drie kwartier tot twéé uur.