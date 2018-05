"Verloven en uitgangsvergunningen strenger maken, heeft omgekeerd effect" TK

30 mei 2018

Bron: Belga 0 In een opiniebijdrage in De Standaard vraagt Kristel Beyens, hoogleraar penologie aan de vakgroep Criminologie van de VUB, om het penitentiar verlof en de uitgangsvergunningen voor gedetineerden te behouden en niet te snel in vraag te stellen. Die zijn belangrijk voor de reïntegratie van gedetineerden. Het systeem strenger maken, zal een omgekeerd effect hebben en minder veiligheid bieden aan de samenleving.

Naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Luik start het debat over het penitentiair verlof en de uitgangsvergunningen. De schutter was tijdelijk vrij uit de gevangenis met penitentair verlof. "De toekenning van beide strafuitvoeringsmodaliteiten is geen automatisme, maar het resultaat van een beslissingsproces waar verschillende mensen bij betrokken zijn", vat hoogleraar Beyens aan.

Exacte cijfers zijn er niet, maar eerder onderzoek van andere wetenschappers gaf een laag mislukkingspercentage (3 procent) aan van de penitentiaire verloven in de jaren '90. Dat kan gaan van te laat terugkeren tot het plegen van nieuwe feiten, maar dat aantal is zeer laag, klinkt het.

Minder veiligheid

"Elk nieuw misdrijf is er een te veel, en al zeker als er doden vallen. Maar het is belangrijk om de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof te behouden of niet te snel in vraag te stellen. Voor veroordeelden zijn het de eerste stappen uit de gevangenis en dus hefbomen voor een succesvolle reïntegratie", aldus Beyens.

Volgens de hoogleraar raken steeds meer gedetineerden ontmoedigd in het invrijheidstellingsproces. "Ze zitten hun tijd in de gevangenis volledig uit en komen dus vrij zonder dat justitie enige mogelijkheid tot opvolging heeft. Het proces nog strenger maken, zal een omgekeerd effect hebben en zal minder veiligheid bieden voor de samen­leving. Dat moeten we absoluut vermijden."