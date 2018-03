"Verkrachters en pedoseksuelen hervallen minder vaak dan andere criminelen" KVDS

07 maart 2018

21u01

Bron: VRT NWS, Belga 2 Seksuele delinquenten belanden minder vaak opnieuw in de gevangenis dan andere criminelen. Tot die conclusie kwamen onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Dat meldt VRT NWS in Het Journaal.

In totaal werden 14.754 veroordeelde gedetineerden onderzocht, die waren vrijgekomen in de periode 2003-2005. Bij hen werd nagegaan of ze na hun vrijlating nog opnieuw in de gevangenis terecht waren gekomen. 11 procent van de testpersonen was veroordeeld voor seksuele feiten.

Vrijgekomen

De onderzoekers gingen 1, 2, 3, 5 en 10 jaar later na in welke mate de vrijgekomen gedetineerden opnieuw opgesloten werden. Bleek dat seksueel delinquenten voor elke periode beter scoorden dan niet-seksuele delinquenten. In elke periode werden er minder seksueel delinquenten opnieuw opgesloten in vergelijking met de anderen.

Hulpverleners bevestigen die vaststelling. Ook zij zien dat in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, seksueel delinquenten geholpen kunnen worden zodat ze niet hervallen. Die hulp is een combinatie van therapie en medicatie.