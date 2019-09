"Verhaal van Pia is topje van ijsberg: problematiek van zeldzame ziekten moet collectief aangepakt worden" HAA

18 september 2019

17u45

Bron: Belga 1 De problematiek van de zeldzame ziekten moet collectief aangepakt worden. Dat zegt RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte, in een reactie op het verhaal van baby Pia.

"Vandaag kunnen we intens blij zijn dat Pia alvast hopelijk geholpen wordt", luidt het in een communiqué van de vereniging. "Maar even intens is de hartverscheurende wetenschap dat haar verhaal slechts het topje van de ijsberg is."

RaDiOrg wijst erop dat er op meerdere niveaus hard wordt gewerkt om tot zo rechtvaardig mogelijke strategieën te komen, om tegemoet te komen aan alle vragen die gepaard gaan met de behandeling van zeldzame ziekten. Eurordis, de koepel voor alle zeldzame ziekten in Europa, zit het project Rare Impact voor, met als doel oplossingen uit te werken om patiënten sneller toegang te geven tot gentherapieën.



In België werkte een multi-stakeholdergroep afgelopen jaar voorstellen uit voor nieuwe financieringsmodellen voor gentherapieën. Bovendien zullen vanaf oktober de acht centra voor medische genetica in ons land een test aanbieden aan koppels met een kinderwens. Met de test zouden 1.200 zeldzame ziektes vermeden kunnen worden bij hun nakomelingen.

RaDiOrg wil het beleid beïnvloeden tot doeltreffende en aangepaste maatregelen voor alle zeldzame aandoeningen. "Op naar betere zorg en levenskwaliteit voor de meer dan 500.000 Belgen getroffen door één van de 6.100 gekende zeldzame aandoeningen", luidt het.

