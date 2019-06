“Vergeet je spelling niet te controleren”: het antwoord van een leerkracht op de racistische brief in Aalst ses

06 juni 2019

De racistische brief gericht aan drie gezinnen met migratieachtergrond, ging gisteren viraal. Leerkracht Sarah Wagemans dient de man op haar eigen manier van repliek.

Drie Aalsterse gezinnen met een migratieachtergrond kregen gisteren een racistische brief in de bus. De man, waarschijnlijk een buurman, schreef in de nasleep van de verkiezingen dat het “nu duidelijk is dat vreemde hier niet welkom zijn”.

De korte brief stond vol racistische verwijten, maar ook vol spelfouten. Leerkracht Sarah Wagemans ging ermee aan de slag. Met rode balpen omcirkelde ze alle fouten die de man in zijn brief maakte. “Aangezien we toch midden in de evaluatieperiode zitten...Niet geslaagd”, schrijft ze in een post op Facebook. “Kijk ook eens in je grammaticaboek en vergeet je spelling niet te controleren in het woordenboek! Niet opgeven, je kan het wel”, zegt ze. De post werd al meer dan 300 keer gedeeld op Facebook.