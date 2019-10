“Verdwenen miljoenen Thomas Cook zijn pijnlijke zaak voor de 500 werknemers die op straat staan” IB HAA SVM

03 oktober 2019

20u00

Bron: Belga 92 De curatoren van Thomas Cook België willen laten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het doorsluizen van 5 à 6 miljoen euro naar Engeland. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen. Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Als de berichtgeving klopt, is dat een zeer pijnlijke zaak. Vooral voor de 500 werknemers die op straat staan.”

"Er is op het laatste moment nog 5 tot 6 miljoen euro geld van Thomas Cook België naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd. Het geld voor de doorstart van de Belgische activiteit was daarmee weg", zegt Hans De Meyer namens de curatoren van Thomas Cook België. "We willen weten wie daar het initiatief toe nam. De vraag is al aan de bestuurders gesteld.”



De Belgische vennootschappen van Thomas Cook zaten in een zogeheten internationale 'cashpool' met de rest van de groep. De idee was dat als één filiaal tijdelijk geld te kort had en een andere entiteit geld op overschot, het eerste niet nodeloos geld moest lenen maar op de 'groepspot' kon terugvallen.

Cashpooling

Zo'n cashpooling, die volledig wettelijk is, werkt goed in goede tijden maar is link in slechte tijden. De cashpooling werd één tot twee dagen na het faillissement in Groot-Brittannië stopgezet, maar intussen was het geld al weg.



Met die 5 à 6 miljoen euro in kas had Thomas Cook nog tijd gehad om voorlopig verder te werken onder het statuut van bescherming tegen schuldeisers én ondertussen rustig met kandidaat-investeerders te praten over een doorstart. Nu kon Thomas Cook België niets anders dan het faillissement aanvragen.

“Zuur voor personeel”

Dat het Britse moederbedrijf miljoenen zou hebben gehaald uit de groepspot verrast vakbond ACLVB niet. Maar “het is wel heel zuur voor het personeel”, zegt Els De Coster. De ‘cashpool’ werd leeggehaald na het uitbetalen van het laatste maandloon van het personeel, dat tot eind september nog aan de slag was. Maar de werknemers hebben ook recht op een verbrekingsvergoeding, die op basis van anciënniteit kan oplopen tot twee jaarlonen.

Ook naar maaltijdcheques en andere voordelen kan het personeel fluiten. Andere bedrijven, die diensten hebben verleend aan de Belgische tak - zoals verhuurders van panden waarin 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann waren ondergebracht - zijn niet betaald.

Minister Muylle: “Zeer pijnlijke zaak”

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) hoopt dat de curatoren snel duidelijkheid kunnen brengen over de verdwenen miljoenen. “Als de berichtgeving klopt, is dat een zeer pijnlijke zaak. Vooral voor de 500 werknemers die op straat staan”, antwoordde ze in de Kamer op vragen van Melissa Depraetere (sp.a) en Leen Dierick (CD&V).

Wat de toeristen in het buitenland betreft: tegen zondag zouden de laatste 756 mensen moeten gerepatrieerd zijn. Het Garantiefonds Reizen heeft ondertussen liefst 18.000 claims ontvangen. De verwerking ging nog niet van start omdat de repatriëring voorrang kreeg.

Compensatie?

Er is nog geen zicht op het totale bedrag dat die claims vertegenwoordigen. Wel zal het Fonds nagaan of het geld dat reizigers ter plaatse rechtstreeks aan het hotel hebben betaald kan worden verrekend op de vergoeding die het Garantiefonds aan de hotels verschuldigd is, en of er een compensatie kan komen van de reizigers die ter plaatse hebben betaald.

Gisteren gaven de curatoren aan dat ze een toekomstplan uitwerken voor Thomas Cook Retail België, of delen van het bedrijf. Dat kan mogelijk betekenen dat een deel van het personeel alsnog aan de slag kan blijven.