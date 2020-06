“Veiligheidsraad was op de hoogte van manifestatie in Brussel, maar greep niet in” SVM

09 juni 2020

20u15

Bron: Belga 15 De Nationale Veiligheidsraad (NVR) was ingelicht over een statische manifestatie die op het Poelaertplein zou plaatsvinden. Toch werd besloten om het evenement niet te verbieden. Dat verklaarde Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement tijdens een minidebat. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) had de manifestatie ook kunnen verbieden, voegde hij eraan toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vervoort zei dat de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) hem de ochtend van de vergadering van de NVR had gebeld om er zeker van te zijn dat het punt op de vergadering behandeld zou worden. "Wij wilden het standpunt van de NVR kennen over deze manifestatie", benadrukte de regeringsleider.

Volgens hem waren er contacten tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Stad Brussel. Vervoort wees er ook op dat "we in de federale fase waren en De Crem in de eerste lijn zat om te beslissen". “Het licht werd onder meer om politieredenen op groen gezet. Een verbod zou de situatie nog gevaarlijker kunnen maken hebben, luidde de redenering.”

Vervoort meende ook dat de boodschap dan misschien vreemd overgekomen zou kunnen zijn. Waarom kan het in andere landen wel, maar in België niet? “De manifestatie zelf en de ontbinding zijn overigens zonder incidenten verlopen”, voegde hij er nog aan toe.

Lees ook: Virologen en politici kijken vertwijfeld naar beelden van anti-racismebetogingen: “Dat dit mocht, is waanzin” (+)