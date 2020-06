‘Veiligheidsmatrix’ voor eventsector wordt begin juli gelanceerd LH

09 juni 2020

14u26

Bron: Belga 1 De Event Risk Model (ERM), een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een evenement in kaart brengt, wordt wellicht begin juli gelanceerd. Dat heeft een medewerker van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) gezegd. De ERM moet later ook lokale besturen helpen om te beoordelen of en hoe lokale evenementen kunnen georganiseerd worden.

Technologiefederatie Agoria organiseerde vandaag een online evenement met 20 Belgische bedrijven die actief zijn in sport en entertainment. De bedrijven gaven tekst en uitleg over technologische oplossingen die de zwaar getroffen evenementensector kunnen helpen om op een veilige, goede en comfortabele manier te herstarten.

Met het oog op een veilige heropstart krijgt de evenementensector een gedragscode: de Event Risk Model, die het veiligheidsrisico in kaart brengt. Deze gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.

Doorstroming publiek

Tijdens het evenement legde ook een medewerker van het kabinet van minister Demir uit hoe de ERM gaat werken. Het moet een dynamisch model worden waarin tips en tricks uitgelegd worden voor organisatoren van evenementen. Hoe moeten ze social distancing aanpakken, hoe moet ze de vlotte doorstroming van de toeschouwers regelen en zo meer.



Het is de bedoeling dat de ERM op 1 juli gelanceerd wordt, al ligt die datum volgens de woordvoerder van de Vlaamse minister nog niet definitief vast. Alle actoren overleggen nog volop over de details, waaronder de gouverneurs, de sector zelf, het kabinet van Demir en de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie (GEES).

Dat ook de gouverneurs betrokken worden, is volgens de woordvoerder van Demir belangrijk, omdat ook de lokale besturen gebruik maken van de ERM. Zo kunnen zij ook een beoordeling maken over hoe ze een lokaal evenement kunnen organiseren.

Virtuele fanbeleving

Tijdens het online event van Agoria was het duidelijk dat technologie dé probleemoplosser bij uitstek lijkt te worden voor de ganse eventsector. “We moeten met alle technologiebedrijven de krachten bundelen om de zwaar getroffen sector er bovenop te helpen”, benadrukte Agoria.

De federatie stipt voetbalwedstrijden als voorbeeld aan. De meeste wedstrijden zullen nog een tijd zonder publiek moeten plaatsvinden. Volgens Agoria werken Belgische technologiebedrijven aan oplossingen om toch sfeer in het stadion te brengen alsof het afgeladen vol zit. Tegelijk zijn ze bezig met toepassingen die een virtuele fanbeleving mogelijk maken.

Zo werkt Production Resource Group (PRG), een Belgische technologieleverancier voor evenementen, aan manieren om de beleving van de supporters op een virtuele manier naar een stadion te brengen. Dat gebeurt volgens Tom Van Hemelryck van PRG Belgium onder andere met LED-schermen en aangepaste audio. “We kunnen ervoor zorgen dat er live interactie plaatsvindt tussen wat er gebeurt op het voetbalveld en de supporters thuis. De beleving van de supporters kunnen we via technologie overbrengen naar het stadion.”



De technologie is er, gesprekken met voetbalclubs of overkoepelende organisaties zijn er nog niet. Het bedrijf werkt ook met grote schermen die bijvoorbeeld op marktpleinen met cafés en terrassen kunnen geplaatst worden en waarop bijvoorbeeld concerten kunnen gestreamd worden. “Zo kunnen we de mensen die komende zomer op een terras zitten verrassen en entertainen”, aldus Van Hemelryck.