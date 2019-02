“Veiligheid op het spoor in het gedrang door gebrekkige talenkennis machinisten” IB

08 februari 2019

06u17

Bron: Het Nieuwsblad 0 Machinisten bij de NMBS die de taalgrens overschrijden met hun treinen, moeten om veiligheidsredenen tweetalig zijn. In geval van nood moeten ze namelijk de veiligheidsinstructies in het andere landsdeel kunnen begrijpen. Om de taalkennis van de andere landstaal op peil te houden, worden de machinisten elke drie jaar getest. Maar die examens zijn volgens verschillende Franstalige machinisten doorgestoken kaart “omdat er anders te weinig machinisten inzetbaar zijn.” De NMBS ontkent. Dat meldt Het Nieuwsblad.

“Een treinbestuurder die niet slaagt, mag in theorie de taalgrens niet meer over rijden. Hij krijgt taallessen aangeboden om de situatie recht te trekken”, vertelt een Waalse machinist aan de krant. “Die taallessen zijn echter bijzonder summier. Om ervoor te zorgen dat voldoende machinisten door de daaropvolgende taaltest geraken, krijg je de mogelijke examenvragen én -antwoorden bijna ingelepeld. De examinatoren steken tijdens het examen soms nog een handje toe.”

“Chronisch gebrek aan machinisten”

Volgens de anonieme machinist zorgt het chronische gebrek aan machinisten voor de kromme situatie. “Wanneer iemand niet slaagt in die taaltest – en dus niet meer in het andere landsgedeelte mag rijden – leidt dat tot enorme organisatorische problemen.” De man zegt incidenten te vrezen. “Op dit moment rijden machinisten rond die amper Nederlands of Frans verstaan, hoewel ze slaagden voor de verplichte taaltest.”

Vlaamse machinisten bevestigen volgens Het Nieuwsblad het beeld, maar in ons landsdeel zou er minder creatief worden omgesprongen met de examens. “Doordat er in Vlaanderen op school nog Frans wordt gegeven – terwijl in veel Waalse scholen het Nederlands is geschrapt – hebben Vlaamse machinisten minder moeite met de verplichte taaltest Frans", klinkt het.

“Taalexamens gevalideerd en gecertificeerd”

De NMBS ontkent volgens de krant dat er vooral aan Waalse kant creatief met de examens wordt omgesprongen. “Onze taalexamens zijn gevalideerd én gecertificeerd”, zegt woordvoerder Bart Crols aan Het Nieuwsblad. “Tweetaligheid voor wie met de trein de taalgrens overschrijdt, is immers belangrijk voor de veiligheid.” Dat gezegd hebbende sluit de woordvoerder niet uit dat sommige examensituaties overlappen met de stof uit de lessen. “De lessen én de examens zijn immers zo realistisch mogelijk, zo veel mogelijk op maat van wat een treinbestuurder meemaakt.”