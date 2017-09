'Veganist' Heidi Van Tielen op heterdaad betrapt met broodje vlees 11u45

Bron: vtmnieuws.be 2

Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen wisselen deze week een week lang van leven. Het Qmusic-ochtendduo wisselt niet alleen van agenda, partner en hobby's, maar ook van eetgewoontes. En dat betekent een héél grote aanpassing voor Heidi, want Sam en zijn man zijn sinds kort veganist geworden. Ze mag geen vlees, vis of dierlijke producten eten, maar dat is blijkbaar geen gemakkelijke opdracht ... Toen ze deze ochtend op het werk haar ontbijt ging halen, werd ze op heterdaad betrapt met een broodje en daar lag wel degelijk vlees op. "Ik ben moe en ik wil vlees", lacht Heidi.

Luisteraars kunnen het hele avontuur nog tot dinsdag 3 oktober volgen bij Qmusic tijdens de ochtendshow, op Qmusic.be en via de social kanalen van Sam en Heidi.