“Veel sekswerkers zijn tijdens de coronacrisis nog aan de slag om een inkomen te hebben” ttr

10 april 2020

13u46 0 De coronacrisis raakt heel wat sectoren, ook die van sekswerkers. Zij kunnen vanzelfsprekend moeilijk social distancing garanderen, waardoor velen het werk neerleggen. Een van die sekswerkers is Sigrid Schellen (32). In het programma ‘Blijf in uw kot!’ op VTM getuigt ze dat veel sekswerkers door een gebrek aan financiële steun toch aan de slag blijven. “Ze hebben geen inkomen, niets”, vertelt Sigrid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door de coronamaatregelen kunnen heel wat sekswerkers hun job niet meer uitoefenen. Zo ook Sigrid. “Het was in februari al duidelijk dat er iets op til was”, vertelt ze. “Begin maart ben ik gestopt, omdat het duidelijk was dat het uit de hand zou lopen”. Zelf heeft ze recht op een hinderpremie, maar veel sekswerkers kunnen geen beroep doen op de sociale zekerheid.

“Of je recht hebt op een hinderpremie is afhankelijk van het statuut waaronder je bent ingeschreven. Er is officieel geen statuut voor sekswerkers. De meeste sekswerkers, die zelfstandig zijn, schrijven zich onder andere noemers in. Ik ben bijvoorbeeld masseuse. Masseuses hebben recht op de hinderpremie, omdat ze verplicht moeten sluiten. De premie wordt toegekend op basis van je btw-nummer. Daaruit kunnen ze afleiden in welke sector je actief bent”, klinkt het.

Blijven werken

Niet alle sekswerkers hebben recht op een hinderpremie, waardoor velen zich genoodzaakt voelen om alsnog aan de slag te blijven. De rekeningen blijven immers doorlopen. “Diegenen die recht hebben op uitkeringen of premies doen het daarmee. Van diegenen die nergens recht op hebben, is een groot aantal nog aan het werk omdat ze niet anders kunnen”, getuigt Sigrid.

“Ze hebben geen inkomen, niets. Je kunt wel een week of twee weken thuisblijven, maar de mensen die voor sekswerk kiezen hebben vaak financiële problemen. Dat is ook dikwijls een van de motivaties om met sekswerk te beginnen. Zulke mensen hebben geen reserves opgebouwd en hebben dus niets om op terug te vallen. Ze werken nu helaas door. Ik vind het absoluut niet kunnen.”

Sommigen gaan op zoek naar alternatieven, zoals videochat. Maar dat is niet voor iedereen een optie, merkt Sigrid op. “Dat is natuurlijk een andere deelsector”, luidt het. “Ik zou zoiets nooit doen. Ik doe thuisontvangst. Als ik iets voor de webcam zou doen, dan zou dit voor mij meer risico’s inhouden omdat die beelden ook weleens tegen mij gebruikt kunnen worden. Dat wil ik niet. Het is zoals tegen een slager zeggen dat hij bakker moet worden. Dat is een andere sector.”

Lees ook:

Mijn job verdwijnt, mijn loon wordt kleiner, mijn promotie wordt gefnuikt: dit is hoe de Vlamingen denken over de toekomst van hun werk (+)

Werken in tijden van corona: lopen de laagste lonen de grootste risico’s? (+)