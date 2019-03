“Vandaag woont naar schatting bijna de helft van de Belgen in een appartement” ttr

06 maart 2019

Vandaag woont naar schatting bijna de helft van de Belgen in een appartement. Dat aantal zal in 2019 fors toenemen, meent Philippe Janssens, CEO van projectontwikkelaar Immpact.

Ons land telt volgens de statistieken van de federale overheid 2.002.548 appartementen, en dat op een totaal van zo’n 4,5 miljoen woongelegenheden. “Bijna de helft van de Belgen woont vandaag in een appartement gaande van een klassieke flat tot een luxueuze penthouse”, vertelt Janssens. “Volgend jaar zullen er meer appartementen bijkomen, zeker ook in kleinere gemeenten. Vooral door de hoge vastgoedprijzen en het groeiende aantal singles en eenoudergezinnen.”

De duurste appartementen in ons land vind je in Knokke-Heist met een mediaanprijs van 525.000 euro. De top drie van duurste appartementensteden in ons land wordt aangevuld door Schilde en Sint-Pieters-Woluwe met een mediaanprijs voor appartementen van respectievelijk 368.800 euro en 320.000 euro.



De goedkoopste appartementen in ons land vind je dan weer in Henegouwen. In de gemeente Manage bedraagt de mediaanprijs van een appartement gemiddeld 127.500 euro. “Onze markt heeft nood aan betaalbare appartementen. Zo kunnen mensen klimmen op de sociale ladder en van huurders eigenaars worden”, besluit Janssens.