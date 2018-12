“Vanaf maart carpoolstrook op E411 Waver-Brussel” mvdb

01 december 2018

11u46

De E411-snelweg tussen Waver (Waals-Brabant) en Brussel krijgt vanaf maart een carpoolstrook tijdens de ochtend- en avondspits. Dat kondigt de Waalse minister van Leefmilieu en Mobiliteit Carlo Di Antonio (CdH) aan in de Sudpresse-kranten. Een rijstrook wordt zo voorbehouden voor auto's met minstens drie personen aan boord.

Ook tussen Aarlen en Sterpenich (de grensplaats met het Groothertogdom Luxemburg) wil Di Antonio zulk traject realiseren. De bewindsman wil hiervoor een systeem van slimme camera’s inzetten. Deze moeten registreren of er wel degelijk sprake is van minstens drie inzittenden. Overtreders kunnen aan de hand van de nummerplaat worden beboet. Di Antonio wou aanvankelijk de rijstrook reserveren voor minstens vier personen, maar bindt gedeeltelijk in.

In het buitenland worden carpoolstroken al jaren gebruikt. In de Verenigde Staten worden geregeld overtredende automobilisten aan de kant gezet die met etalagepoppen of zelfs opblaaspoppen onderweg zijn.