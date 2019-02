"Vanackere heeft sowieso probleem met verdwenen Libisch geld: mee verantwoordelijk of niet op de hoogte” kg

14 februari 2019

09u17

"Ofwel was Vanackere op de hoogte en is hij mee verantwoordelijk. Ofwel was hij niet op de hoogte en dan kan je van een politiek probleem spreken". Volgens Peter Dedecker, N-VA-lid van de commissie Financiën, zit gewezen minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) sowieso met een probleem in het kader van de verdwenen Libische interesten. Dat heeft Dedecker gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Er is politieke ophef over het geld van het Libisch regime onder Khaddafi dat is verdwenen. Maar liefst twee miljard aan interesten op Libisch kapitaal is tussen 2011 en 2017 vrijgegeven vanop een rekening bij de financiële dienstverlener Euroclear in Brussel. Nochtans had de VN alle staatsfondsen van het regime-Khaddafi laten bevriezen.



Waar de interesten naartoe zijn, weet niemand. In de Pano-reportage van gisteren wordt gesteld dat het geld dat België vrijmaakte, mogelijk gebruikt is om milities in Libië te bewapenen. Volgens N-VA-parlementslid is het niet zeker waar het geld naartoe is.



"We weten wel dat er een eerste schijf betaald is op rekeningen van de Arab Banking Cooperation en dat latere schijven betaald zijn bij HSBC in Londen. Waar het geld vandaar naartoe vertrokken is, daar hebben we het raden naar", zei Dedecker in De Ochtend. "Als die interesten zijn vrijgegeven, kan je vermoeden dat het geld niet terechtkwam bij de Libische bevolking.”

Twee mogelijkheden

Dedecker haalt uit naar gewezen CD&V-minister van Financiën Steven Vanackere, nu directeur bij de Nationale Bank. Volgens Dedecker heeft Vanackere sowieso een probleem.



"Er zijn maar twee mogelijkheden: ofwel was hij op de hoogte, en dan is hij mee verantwoordelijk voor het uitbetalen van gelden die mogelijk uitkwamen bij Libische milities die een bloedige burgeroorlog uitvechten. Ofwel was hij niet op de hoogte, en dan kan je daar toch ook serieuze vragen bij stellen. Dan is het bijzonder cynisch dat zo iemand directeur wordt bij de toezichthouder op de banken, die net vereist dat er altijd dubbele handtekeningen worden voorzien”, aldus Dedecker.

Autonoom

Volgens huidig minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft de Schatkist echter de autonome bevoegdheid om geld te blokkeren of te deblokkeren. "Dat doet ze volledig autonoom zonder dat een minister daarin tussenkomt. En dat is ook logisch", aldus De Croo.



Die versie wordt ook bevestigd door ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens. "De Thesaurie is een van de meest autonome diensten. Het is helemaal gebruikelijk dat de minister daarin niet gekend wordt", aldus de CD&V-minister.

