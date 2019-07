Van Overtveldt: “Niet onze schuld dat begrotingstekort oploopt” jv

23 juli 2019

09u33

Bron: belga 1 Dat het structurele begrotingstekort dit jaar oploopt tot 7 miljard euro, of bijna 4 miljard euro meer dan oorspronkelijk vooropgesteld, is volgens Johan Van Overtveldt (N-VA) niet het gevolg van de val van de regering. Dat zei Van Overtveldt in De Ochtend op Radio 1. Hij countert daarmee de kritiek van Open Vld en MR.

Als de regering de vooropgestelde begrotingsdoelstelling wil halen, moet ze op zoek naar bijna 4 miljard euro. Regeringspartijen Open Vld en MR verwezen gisteren meteen naar de val van de regering als een van de oorzaken voor de ontsporing van de begroting. "Dit bewijst dat we ons geen verder tijdverlies meer kunnen veroorloven", zo reageerde minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). "Elk uur, elke dag, elke maand die we verliezen heeft een kostprijs. Ons land kan zich letterlijk niet veroorloven te treuzelen. We moeten zo snel mogelijk aan de slag", aldus De Croo.

"Door de val van de regering? Goed geprobeerd, maar fout", reageerde gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt gisteren al op Twitter. In De Ochtend herhaalde Van Overtveldt dat hij het niet eens is met de kritiek op zijn partij. "In het zomerakkoord hebben we samen met de andere coalitiepartners maatregelen genomen om de tewerkstellingsgraad te verbeteren en zo het begrotingstekort aan te pakken. Maar toen zijn we, door het VN-migratiepact, uit de regering gezet. Als de minderheidsregering het zomerakkoord in het parlement gebracht had, dan hadden wij dat sowieso goedgekeurd en hadden we een ander cijfer gezien dan die 7 miljard", aldus Van Overtveldt.

Maar volgens de N-VA'er is er nadien aan het akkoord "gemorreld" door de andere partijen. "Het was niet meer het zomerakkoord dat wij, als partij, mee onderhandeld hadden en dat konden we niet goedkeuren." De partij ziet vooral de verbetering van de tewerkstellingsgraad als een hefboom tegen het oplopende begrotingstekort. "Het aandeel van de actieve bevolking moet naar omhoog en dat zal een positief effect hebben op de begroting. Als je daar te weinig maatregelen voor neemt, moet je niet verbaasd zijn dat het begrotingstekort opnieuw oploopt", aldus Van Overtveldt.