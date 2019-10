Exclusief voor abonnees

“Van het één kwam het ander”

Sophie Wilmès is de eerste vrouwelijke premier van dit land

Erwin Verhoeven

27 oktober 2019

20u09



Toen Sophie Wilmès (44) in 2000 als 25-jarige in de Ukkelse gemeentepolitiek stapte, was haar allerhoogste politieke ambitie raadslid worden. Maar hoe gaat dat? Van het één komt doorgaans het ander. Ook in dit geval. Vandaag is Wilmès de eerste vrouwelijke premier (MR) van ons land. Een historische primeur. Ook al gaat het slechts om het leiderschap van een minderheidsregering in (af)lopende zaken. Portret.