"Van der Maelen bracht zelf werking commissie Kazachgate in gedrang" sam

25 april 2018

20u05

Bron: belga 0 De voorzitter van de onderzoekscommissie Kazachgate, Dirk Van der Maelen (sp.a), krijgt in de Kamer de wind van voren van de meerderheidspartijen. Door zijn houding in de commissie en in de media zou Van der Maelen de werking van de onderzoekscommissie zelf in het gedrang hebben gebracht, luidt het.

De plenaire Kamer bespreekt onder matige belangstelling het eindrapport van de onderzoekscommissie. Die moest nagaan of sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking, ook bekend als de afkoopwet. Ook moest ze de latere toepassing van die wet door het gerecht tegen het licht houden.

Onenigheid

Het ziet ernaar uit dat het verslag meerderheid tegen oppositie zal worden goedgekeurd. Daarbij valt op dat de voorzitter van de commissie zelf tegen zal stemmen. Van der Maelen vindt dat het rapport lang niet ver genoeg gaat. Daags na de afronding van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie organiseerde de sp.a'er een persconferentie om zijn alternatief verslag voor te stellen.

Die démarche werd hem niet in dank afgenomen door de meerderheidspartijen. Sophie De Wit (N-VA) zette meteen de toon door Van der Maelen te verwijten dat hij zich niet als een objectieve voorzitter heeft gedragen, maar voortdurend eigen standpunten heeft ingenomen, van bij de start zijn eigen conclusies heeft geponeerd en enkel op zoek ging naar bevestiging. "Zijn houding heeft de werking van de commissie ondermijnd", luidde het.

Dedecker

Ook Sonja Becq (CD&V) en David Clarinval (MR) lieten zich kritisch uit over de Vlaamse socialist. Clarinval benadrukte dat de MR en vicepremier Didier Reynders, wiens naam geregeld viel in het dossier, door het rapport worden witgewassen. Het gedrag van zijn partijgenoot en oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker noemde Clarinval dan wel onaanvaardbaar. De Decker hoorde tot het team advocaten dat de juridische problemen van drie Oost-Europese zakenlui in ons land van de baan moest helpen. Hij ging daarvoor zelfs langs bij toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en op diens kabinet.

Spokenjacht

Voor Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is de bewuste wet geen "Kazachse wet", maar een typisch Belgische compromiswet. De Wit merkte evenwel op dat bij de houding van sommigen vragen kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld over professoren Axel Haelterman en Raf Verstraeten die voor de diamantsector optraden. Van een bepalende invloed op het wetgevend proces zijn volgens haar geen bewijzen opgedoken. "De spokenjacht van sommigen heeft dus niets opgeleverd".