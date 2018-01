'Vampierendoder' vraagt begrip: "Ik dacht echt dat ze de wereld ging vernietigen" FT

Kris V.M. (43) uit Vurste bij Gavere, onthoofdde zijn vriendin Stephanie Reybroeck in januari 2014 omdat hij dacht dat ze een vampier was. De gruwelijke moordzaak sleept al anderhalf jaar aan. De rechtbank moet nu beslissen of Kris toerekeningsvatbaar is of niet. De familie van Stephanie wil de man jarenlang achter de tralies zien. Volgens de advocaten heeft hij zijn psychose trouwens verzonnen. V.M. zelf vraagt de rechtbank dat zij hem ontoerekeningsvatbaar verklaart.

De familie van het slachtoffer vindt dat de man veroordeeld moet worden voor moord. Ze zien hem liever niet geïnterneerd worden. Volgens hun advocaten blijkt ook overduidelijk dat er vooraf tussen de twee ruzie is geweest, en dat Kris V.M. het verhaal over zijn psychose nadien verzonnen heeft.

De feiten dateren van januari 2014. In zijn eerste verklaringen aan zijn vader vertelde Kris V.M. zijn ouders wat hij gedaan had: 'Papa, ik heb een vampier gedood', klonk het. Anderhalf jaar eerder was de man al eens opgenomen in het Maria Middelaresziekenhuis in Gent en dat van 26 juli tot 7 augustus 2012. Hij had ook toen klachten van paranoia. V.M. gaf toe dat het leek alsof hij afgeluisterd en achtervolgd werd. Hij vertrouwde niemand en had angst om vermoord of vergiftigd te worden.

Afwasbak

Vier jaar geleden, in januari, kreeg hij er naar eigen zeggen opnieuw last van. Die zondagavond ging hij nog rustig slapen, tot hij plots werd gewekt door stemmen. "Je moet de wereld redden, haast u, haast u!" zeiden ze. "Ze dwongen me de vampier naast me te doden." Volgens zijn verhaal verstikte hij eerst zijn vriendin en sleepte haar naar de keuken. Daar sneed hij haar hoofd af - "zoals je met vampier moet doen" - en zette het in de afwasbak.

Advocaat Filip Van Hende, die de familie van het slachtoffer bijstaat, zegt nu dat dat verhaal niet klopt. Volgens hem had V.M. het moeilijk met hun open relatie en aanvaardde hij niet dat zijn vrouw een tweede vriend had. Nog volgens Van Hende zou daarover een ruzie zijn ontstaan. Daarvan getuigen de talrijke bloedspatten en verwondingen aan het hoofd. In het verhaal dat V.M vertelt, zou hij zijn vriendin enkel hebben gewurgd of verstikt en zou ze zelfs amper weerstand hebben geboden.

Briefjes in kamerjas

"Sta mij toe dat niet te geloven", zei Van Hende vandaag. "Ik leid daaruit af dat er vooraf wel degelijk een vechtpartij is geweest!" Bovendien werden in de kamerjas van de man ook briefjes teruggevonden met handgeschreven kattebelletjes waaruit blijkt dat hij erg achterdochtig was en bijzonder jaloers. V.M. verklaarde ook vlak na de feiten dat hij de moord pleegde in een psychose. "Midden in een psychose, maakt hij al de diagnose bij zichzelf dat hij er een heeft. Dat is du jamais vu!"

De advocaten van Kris V.M. begrijpen niet waarom niemand zijn verhaal gelooft. "Wij zijn rotsvast van zijn psychische stoornis overtuigd", aldus Christine Mussche en Toon De Schepper. Zij wijten de nieuwe psychose in 2014 onder meer aan de slechte nazorg van een eerdere psychose in 2012. Zij vragen de rechtbank hun cliënt ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Maar indien die dat niet doet, zijn ze niet akkoord met de vordering van het openbaar ministerie, die 30 jaar cel vroeg.

Potpourri II

Op 29 december vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet omtrent de verwijzing naar het assisenhof. Volgens de procureur riskeert Kris V.M. nog steeds 30 jaar cel omdat die beslissing van de wet Potpourri II niet is vernietigd. Volgens Toon De Schepper en Christine Mussche is dat wel zo en kan een correctionele rechtbank vanaf nu slechts een straf tot 20 jaar uitspreken. Ze worden daarin trouwens bijgetreden door een procureur in Hasselt en een procureur-generaal in Antwerpen die 20 jaar vorderden "omdat ze niet anders konden."

In zijn laatste woorden tot de rechtbank en de familie van het slachtoffer bleef Kris V.M. erbij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood die de wereld ging vernietigen. "Het is verschrikkelijk wat is gebeurd. Zij was alles voor mij. Ik vraag begrip voor wat is gebeurd." De familie reageerde kort: "Wij zullen u nooit geloven."

Omtrent de mogelijke maximale straf worden op 30 januari nog conclusies neergelegd, maar zal er niet meer gepleit worden. De rechtbank doet uitspraak op 13 maart.